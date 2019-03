Ο ιδιοκτήτης των Νικς... απείλησε φίλαθλο που του είπε να πουλήσει την ομάδα! (vid)

Μετά την αναμέτρηση του Σαββάτου (9/3) και την εντός έδρας ήττα από το Σακραμέντο, ο ιδιοκτήτης των Νικς ενώ κατευθυνόταν στην έξοδο του «Madison Square Garden» άκουσε έναν φίλαθλο να του λέει: «Πούλα την ομάδα» και αυτό είναι κάτι που το λέει η πλειοψηφία των φιλάθλων των Νικς.

Εκείνη τη στιγμή ο Ντόλαν στάθηκε στο κάγκελο και του είπε: «Μήπως θέλεις να μην έρθεις ξανά σε ματς των Νικς; Αυτό ήταν αγένεια. Ξέρεις κάτι; Απόλαυσε τα υπόλοιπα ματς από την τηλεόραση» και εκείνη τη στιγμή έκανε νόημα στους άνδρες της ασφάλειας να τον απομακρύνουν...

More talent walking in front of James Dolan here than have been on the court for the Knicks in years pic.twitter.com/PrKux6pTmY

— Jack McGuire (@JackMacCFB) 10 Μαρτίου 2019