Αντετοκούνμπο: «Ο Γκασόλ είναι ένας Hall of Famer» (vid)

Αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ είπε: «Ήρθαμε εδώ στις τέσσερις τα ξημερώματα και μετά από πτήση είναι δύσκολο να πας για ύπνο. Πιθανόν να πήγαν οι περισσότεροι στις 5.30 το πρωί αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Εμείς βγήκαμε δυνατά στο παρκέ και θέλαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά προφανώς και δεν παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ. Όμως όλοι προσπάθησαν» και συνέχισε: «Οι Σπερς έπαιξαν πολύ καλή άμυνα, προσπάθησα να βρω σουτ για μένα, αλλά και να πασάρω έξω στους συμπαίκτες μου. Κάναμε καλή δουλειά, αλλά μπορούσαμε καλύτερα».

Για τον Πάου Γκασόλ που επέστρεψε στο Σαν Αντόνιο ως αντίπαλος και είχε 3 πόντους στα 15 λεπτά που αγωνίστηκε: «Είμαι χαρούμενος για τον Πάου. Έπαιξε καλά, μας έδωσε πολλές επιλογές στο παρκέ, αλλά ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως είναι εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, ένας Hall Of Famer. Σίγουρα χρειαζόμασταν αυτήν την εμπειρία..» ενώ ρωτήθηκε και για τον Ντι Τζέι Ουίλσον που δεν χρησιμοποιήθηκε: «Με την έλευση των Πάου και Μίροτιτς είναι δύσκολο να βρει λεπτά συμμετοχής. Παρόλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμος γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε καλέσουν να παίξεις.»

Για την... εμφάνιση της νυχτερίδας στο Σαν Αντόνιο είπε ότι «ναι, πρώτη μου εμπειρία! Είναι η πρώτη φορά που είδα από τόσο κοντά μια νυχτερίδα και προσπάθησα να τρέξω μακριά της!»

"This is the first time I've seen a bat up close... I tried to run away from it." pic.twitter.com/ChoZrQ9x9T

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Μαρτίου 2019