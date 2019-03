Σπερς-Μπακς: Εμφανίστηκε ξανά νυχτερίδα, αναστατώθηκε ο Γιάννης (vids)

Κατά τη διάρκεια του τρίτου 12λεπτου μία νυχτερίδα έκανε την εμφάνισή της.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να... ξαφνιάζεται ενώ η μασκότ της ομάδας επιστρατεύτηκε για να την πιάσει με δίχτυα. Το έργο της πάντως μόνο εύκολο δεν ήταν μιας κι η νυχτερίδα ήταν ιδιαίτερα... ατίθαση. Ο Γιάννης πάντως μετά το ματς δήλωσε:

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια νυχτερίδα από κοντά... Προσπάθησα να τρέξω μακριά της».

Το περιστατικό:

Οι δηλώσεις του Γιάννη:

"This is the first time I've seen a bat up close... I tried to run away from it." pic.twitter.com/ChoZrQ9x9T

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 11, 2019