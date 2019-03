Τίμπεργουλβς: Δεν ανησυχούν για την κατάσταση του Τάουνς (pic)

Ο 23χρονος σέντερ θα κάνει μαγνητική, μετά τον τραυματισμό του στο δεξί γόνατο, αλλά οι άνθρωποι της Μινεσότα είναι αισιόδοξοι για τα αποτελέσματά της.

Ο Τάουνς αποχώρησε από το παρκέ με λιγότερο από 10'' να απομένουν για την 4η περίοδο, πήγε στα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε. Στα 37 λεπτά που αγωνίστηκε, πέτυχε 40 πόντους και 16 ριμπάουντ.

There is optimism about the MRI results on right knee of Minnesota All-Star center Karl-Anthony Towns, league sources tell ESPN. He left victory over Washington with injury on Saturday night.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Μαρτίου 2019