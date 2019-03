Πριν 15 χρόνια ακριβώς ο T-Mac έθετε το ρεκόρ πόντων στην ιστορία των Μάτζικ από έναν παίκτη το οποίο παραμένει ακόμη.

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι είχε σκοράρει 62 πόντους με αντίπαλο τους Ουίζαρντς σε μία αξέχαστη βραδιά.

On this date 15 years ago, Tracy McGrady scored an @OrlandoMagic franchise-record 62 PTS! #NBAVault pic.twitter.com/OCYOby2bfg

— NBA History (@NBAHistory) 10 Μαρτίου 2019