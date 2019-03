Ο Μπρόνι Τζέιμς «διάβασε» καλά την σκέψη του αντίπαλου, πήρε τα βήματα και τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Ουσιαστικά απέδειξε ότι έχει μέσα στο DNA του και τα «chasedown blocks» του διάσημου πατέρα του.

Δείτε τα δύο βίντεο και πείτε: Βρίσκετε ή όχι κοινά σημεία ;

Η τάπα του Μπρόνι...

Bronny James chase down block... This looks familiar Like Father, Like Son. pic.twitter.com/d8TclFdU9q

— Ballislife.com (@Ballislife) 10 Μαρτίου 2019