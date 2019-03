Όκλεϊ: «Ο Ίρβινγκ θα έδειχνε υπέροχος με φανέλα των Λέικερς»! (pic)

Η Βοστόνη πέρασε νικηφόρα από το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Καλιφορνέζων με 120-107 και φιγουράροντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 41-26.

Από την πλευρά του, ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Λέικερς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους (1/1 βολ., 12/18 σουτ εντός πεδιάς, 5/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και μόλις 1 λάθος στα 34:46 που αγωνίστηκε.

Σε ό,τι αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο King έκανε το έβδομο εφετινό triple double με 30 πόντους (3/7 βολές, 11/18 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 19 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 27:46 όμως οι προσπάθειες του δεν ήταν αρκετές για τους γηπεδούχους.

Έπειτα από τον αγώνα, ο βετεράνος άσος των Νικς κι ένας από τους μεγαλύτερους καβγατζήδες του ΝΒΑ, ο Τσαρλς Όκλεϊ εξήγησε στα social media πως «ο Καϊρί θα έδειχνε υπέροχος με φανέλα των Λέικερς την επόμενη σεζόν μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς»!

Kyrie would look great in a lakers uniform next year with @KingJames.

— Charles Oakley (@CharlesOakley34) 10 Μαρτίου 2019