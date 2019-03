Πανικός για τα... παπούτσια του Ίρβινγκ! (vid)

Ο Uncle Drew οδήγησε τους Σέλτικς στην τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη τους, κάνοντας... απίθανα πράγματα στο Staples Center απέναντι στους Λέικερς.

Για την ακρίβεια, μέτρησε 30 πόντους (1/1 βολ., 12/18 σουτ εντός πεδιάς, 5/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και μόλις 1 λάθος στα 34:46 που αγωνίστηκε.

Μετά από το τέλος του αγώνα έδωσε τα παπούτσια του σε έναν μικρό φίλο των Σέλτικς κι ακολούθησε... πανικός.

@KyrieIrving dishes out his #NBAKicks following the @celtics win in LA! pic.twitter.com/SPsXrxVpRW

— NBA KICKS (@NBAKicks) 10 Μαρτίου 2019