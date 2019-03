ΛεΜπρόν: Έκανε triple double σε 28 λεπτά κόντρα στους Σέλτικς (vid)

Η Βοστόνη πέρασε νικηφόρα από το Staples Center, επικρατώντας των Λέικερς με 107-120 χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Καϊρί Ίρβινγκ και οι Καλιφορνέζοι παραμένουν στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 30-36, έχοντας επτά νίκες λιγότερες από τους όγδοους Σπερς.

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους (3/7 βολές, 11/18 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 19 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 27:46 όμως οι προσπάθειες του King δεν ήταν αρκετές για τους γηπεδούχους.

Triple-double number 7 for @KingJames as the @Lakers fall at home. #LakeShow

: 30 PTS | 10 REB | 12 AST pic.twitter.com/cmFqjAp3yc

— NBA Australia (@NBA_AU) 10 Μαρτίου 2019