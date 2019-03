H τεράστια εμφάνιση του Ίρβινγκ κόντρα στους Λέικερς! (pic & vid)

Η Βοστόνη πέρασε νικηφόρα από το Staples Center, επικρατώντας των Καλιφορνέζων με 120-107 και φιγουράροντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 41-26.

Από την πλευρά του, ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Λέικερς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους (1/1 βολ., 12/18 σουτ εντός πεδιάς, 5/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και μόλις 1 λάθος στα 34:46 που αγωνίστηκε.

Δείτε τα highlights του Uncle Drew στο Staples Center

30 PTS | 7 REB | 5 AST @KyrieIrving leads the @celtics to their third straight road win! #CUsRise pic.twitter.com/YVguJLXn8X

.@KyrieIrving does it all in the @celtics third straight road win! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/orFf8Qkr7J

— NBA.com/Stats (@nbastats) 10 Μαρτίου 2019