Ο Ντέρικ Ρόουζ το πήρε πάνω του και «σκότωσε» τους Ουίζαρντς! (vid)

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ουίζαρντς με 135-130 και ο D-Rose εξελίχτηκε σε x-factor για τους γηπεδούχους, ανεβάζοντας στροφές στην τέταρτη περίοδο και την παράταση όπου πέτυχε 14 πόντους.

Ο 31χρονος γκαρντ μέτρησε 29 πόντους με 3/4 βολές, 13/21 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη στα 30:24 που έμεινε στο παρκέ και το NBA δημοσίευσε τα highlights του.

D-Rose records 29 PTS with 14 in the 4th Q/OT in the @Timberwolves home victory! #AllEyesNorth pic.twitter.com/RvXh2JYPDn

— NBA (@NBA) 10 Μαρτίου 2019