Το Σακραμέντο πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη, επικρατώντας των Νικς με 94-102 με μπροστάρη τον Ντε Άαρον Φοξ.

Ο 21χρονος πλέι μέικερ μέτρησε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους «Βασιλιάδες» και η κορυφαία λίγκα του πλανήτη παρουσίασε τα highlights του στο Madison.

30 PTS, 5 REB & 8 AST for @swipathefox in the @SacramentoKings win at MSG! #SacramentoProud pic.twitter.com/rfgesceoG7

— NBA (@NBA) 9 Μαρτίου 2019