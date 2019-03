Χάρντεν: «Έπιασε» τον Τζόρνταν με 40 σερί «25άρες» (pic)

Ασταμάτητος είναι Τζέιμς Χάρντεν φέτος.

Μπορεί να σταμάτησε το σερί του με τις 30άρες, αλλά υπάρχει ακόμα αυτό με τις «25άρες».

Ο ηγέτης του Χιούστον έφτασε τις 40 και έπιασε τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ντουράντ έχει 41 σερί, ο Ρόμπερτσον 47 και απλησίαστος Τσάμπερλεϊν 106.

His 30-point streak may have ended last week, but James Harden now has 40 consecutive 25-point games, matching a pair of Michael Jordan streaks for the 4th-longest in NBA history. pic.twitter.com/XIgivNB3Up

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Μαρτίου 2019