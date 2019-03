Στην... εξίσωση με Τζόρνταν-Τσάμπερλεϊν ο σκόρερ Χάρντεν! (pic)

Δεν σταματά να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας είχε 31 πόντους κόντρα στους Σίξερς και έφτασε τους 2.200 σε 61 ματς στη regular season.

Έτσι έγινε ο 4ος παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (4 φορές), Ρικ Μπάρι και Μάικλ Τζόρνταν

Players to reach 2,200 points in their first 61 games of a season in @NBAHistory:

James Harden (2018-19)

Michael Jordan (1986-87)

Rick Barry (1966-67)

Wilt Chamberlain (1962-63)

Wilt Chamberlain (1961-62)

Wilt Chamberlain (1960-61)

Wilt Chamberlain (1959-60) pic.twitter.com/wFgwK2d7cC

— NBA.com/Stats (@nbastats) 9 Μαρτίου 2019