Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Σίξερς.

Ο Μούσιας είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας στη νίκη το Χιούστον.

Απολαύστε το show του... μάγειρα των Ρόκετς!

@JHarden13 tallies 31 PTS, 10 REB, 7 AST as the @HoustonRockets top Philadelphia at Toyota Center! #Rockets pic.twitter.com/cgjXGai4j1

— NBA (@NBA) 9 Μαρτίου 2019