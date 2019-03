Δεν θα τιμωρηθεί ο Ρόντο για την επιλογή του να κάτσει σε court seat (vid)

Στην ήττα των Λέικερς από τους Νάγκετς, ο Ρόντο επέλεξε να πάει και να καθίσει σε μια court seat, με την εικόνα αυτή να κάνει τον γύρο του κόσμου. Όπως ανακοινώθηκε ο παίκτης θα συναντηθεί με τον Τζόνσον και τον GM για να εξηγήσει την σκέψη του, αλλά δεν πρόκειται να έχει κάποιο πρόστιμο για την συμπεριφορά του αυτήν.

«Με ενημέρωσαν ότι είναι κανόνας της λίγκας ότι δεν μπορούσα να κάτσω εκεί. Δεν το ήξερα». Το έχω κάνει 8-10 φορές την φετινή σεζόν».

Rajon Rondo is sitting in the front row a half dozen chairs down from the bench and Mark Jackson goes off pic.twitter.com/zl6qEJj7L6

— CJ Fogler (@cjzero) 7 Μαρτίου 2019