Το φοβερό ρεκόρ του Γιάννη μετά τον Τζαμπάρ! (pic)

Συγκεκριμένα μέτρησε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ οδηγώντας την ομάδα του Μιλγουόκι στις συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες. Στο παρελθόν μόνο ένας παίκτης στην ιστορία των Μπακς το είχε καταφέρει αυτό σε μία σεζόν και αυτός ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 60 ματς! Κανείς άλλος δεν κατάφερε να το πετύχει για περισσότερα από 20 παιχνίδια σε μια αγωνιστική σεζόν.

Giannis Antetokounmpo fueled the @Bucks on Thursday with 29 PTS, 12 REB and 5 AST, the 63rd time the Greek Freak led Milwaukee in all three categories (most in franchise history). Only other player with more than 20 such games for MIL was Kareem Abdul-Jabbar (60). pic.twitter.com/OJdSiRfqp3

— NBA.com/Stats (@nbastats) 8 Μαρτίου 2019