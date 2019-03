Λευκή... πετσέτα οι Λέικερς, «παρκάρουν» τον ΛεΜπρόν! (vid)

Όπως δείχνουν τα πράγματα, από τη στιγμή που ελαχιστοποιήθηκαν οι ελπίδες των Λέικερς για είσοδο στα φετινά playoffs, αποφάσισαν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο συμμετοχής του ΛεΜπρόν παραδίδοντας -ουσιαστικά- και τα όπλα!

Σύμφωνα με το Yahoo Sports και τον Κρις Χέινς, ο χρόνος του ΛεΜπρόν θα κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 λεπτών ενώ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιείται σε back to back παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Λος Άντζελες έχει... αποδεχθεί την μοίρα της αφού δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες για είσοδο στην φετινή postseason του ΝΒΑ.

BREAKING: @ChrisBHaynes reports Lakers will put LeBron on a minutes restriction and likely won't let him play back-to-backs. pic.twitter.com/02jI7UYIsp

— Yahoo Sports (@YahooSports) 7 Μαρτίου 2019