Αντετοκούνμπο: «Ο τίτλος του MVP θα κριθεί στο γήπεδο και όχι στα περιοδικά»

Το Μιλγουόκι έχει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο του MVP στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Σε δηλώσεις του στο The Athletic, o Greek Freak εξήγησε τον λόγο που δεν ενδιαφέρεται να ενισχύσει την... καμπάνια για το MVP, δικαιολογώντας σε μεγάλο βαθμό την εφετινή πορεία των Μπακς.

«Δεν προσπαθώ να ασκήσω κριτική σε κανέναν. Όλοι κάνουν αυτό που μπορούν. Βλέπω πολλούς νέους παίκτες που πιστεύουν ότι θα τύχουν προβολής βλέποντας το όνομά τους στα media. Στο τέλος της ημέρας, δεν έχει να κάνει με τα media. Αν δεν πετύχεις στο παρκέ, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα στα ΜΜΕ. Αν δεν βγω στο παρκέ να κλοτσήσω κ...ς και να προσπαθήσω να κερδίσω την ομάδα μου, τα media δεν πρόκειται να το κάνουν για μένα! Προσπαθώ να μένω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, να τελειώσω δυνατά τη χρονιά και να μην ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τους νεότερους παίκτες που επιτρέπουν τόσα πολλά πράγματα να τους πειράζουν το μυαλό. Βρίσκονται παντού! Στο SLAM, στο GQ, παντού! Μείνετε συγκεντρωμένοι στον στόχο σας, τελειώστε τη δουλειά σας και όλα τα άλλα θα έλθουν».

