«Καρέ» των Λέικερς στην πρώτη τετράδα των σκόρερ! (vid)

Συγκεκριμένα στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους (14.211 με Μπακς και 38.387 με Λέικερς), στην δεύτερη θέση ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους (36.374 με τους Τζαζ και 554 με τους Λέικερς), στην τρίτη θέση ο Κόμπι Μπράιαντ (33.643 πόντοι, όλοι με τους Λέικερς) και τώρα στην 4η θέση ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (23.119 πόντους με τους Καβαλίερς, 7.919 με την Χιτ και 1.273 με τους Λέικερς).

Στην 10άδα υπάρχουν άλλοι δύο παίκτες που έχουν παίξει στους Λέικερς και πιο συγκεκριμένα οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν στην 6η θέση (31.419 πόντοι) και Σακίλ Ο' Νιλ στην 10η θέση (28.596 πόντοι).

Hollywood stars.

