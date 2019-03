Τζόρνταν για Λεμπρόν: «Συγχαρητήρια για ένα ακόμα milestone στην φανταστική του καριέρα» (pic)

Σύμφωνα με τον Μπεν Γκόλιβερ της «Washington Post» ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και νυν ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς, με σχετική δήλωση θέλησε να συνεχάρη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΛεΜπρόν που έφτασε σε ένα ακόμα milestone στην φανταστική του καριέρα».

Όπως είναι γνωστό, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε στους 32.311 πόντους στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ντένβερ Νάγκετς και «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της λίστας των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος με τη σειρά του είχε κλείσει την καριέρα του με 32.292 πόντους.

Hornets owner Michael Jordan issues brief statement on LeBron James passing him on the NBA’s all-time scoring list: “I want to congratulate LeBron on achieving another great milestone during his amazing career.”

— Ben Golliver (@BenGolliver) 7 Μαρτίου 2019