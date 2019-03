Σε άλλο επίπεδο πήγαν το αυτοτρολάρισμα οι Κινγκς.

Ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους μια φωτογραφία στην οποία δείχνουν τα πρωταθλήματα που έχουν μαζί με τους Σέλτικς, βάζοντας από πίσω 18 τίτλους.

Μόνο που σε αυτόν τον αριθμό δεν βοηθούν και πολύ οι «βασιλιάδες» που έχουν 1 πρωτάθλημα (ως Rochester Royals το 1951) . Από την άλλη η Βοστώνη έχει 17.

well at least we have this... gg, @celtics pic.twitter.com/6L0FZ6oIIr

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 7 Μαρτίου 2019