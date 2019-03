Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Αντρέ Ντράμοντ στο ματς με τη Μινεσότα.

Ο σέντερ των Πίστονς είχε 31 πόντους και 15 ριμπάουντ, με την ομάδα του να πλησιάζει ακόμα περισσότερο στα playoffs.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@AndreDrummond tallies a double-double of 31 PTS, 15 REB to lead the @DetroitPistons to victory! #DetroitBasketball pic.twitter.com/p7FjdnhyVT

— NBA (@NBA) 7 Μαρτίου 2019