Με το στόμα ανοιχτό μένεις βλέποντας όλους τους πόντους του «Βασιλιά» μαζεμένους σε μια μόλις φωτογραφία. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε ιστορία, πέρασε στην 4η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ και δημιουργήθηκε φωτογραφία που δείχνει και τους 32.295 πόντους του.

Τουλάχιστον εντυπωσιακό!

LeBron passes MJ!

Here's what 32,295 points looks like pic.twitter.com/9GvmsaRPHj

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 7 Μαρτίου 2019