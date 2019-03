Τώρα που το βρήκε, φαίνεται πως θα το κάνει συνέχεια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς άφησε τη μπάλα να κυλήσει από την μία άκρη στην άλλη στο ματς με τους Νάγκετς, κάτι που είχε κάνει και κόντρα στους Κλίπερς.

Αυτή τη φορά όμως δεν μπόρεσε να σουτάρει στο τέλος, αφού υπέπεσε σε λάθος.

Δείτε την προσπάθεια του

LeBron tried to roll the ball down the court, AGAIN pic.twitter.com/2pHjgNUp0t

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 7 Μαρτίου 2019