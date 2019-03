Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε ιστορία στο ματς με τους Νάγκετς και με τους 31 πόντους που έβαλε προσπέρασε τον Τζόρνταν και ανέβηκε στην 4η θέση των σκόρερ όλων των εποχών. Το Bleacher Report για ακόμα μια φορά δημιούργησε μια μοναδική εικόνα, με τον MJ να παίζει την άμυνα και τον «Βασιλιά» να τον περνά. Μοναδικές στιγμές!

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #LakeShow pic.twitter.com/pydCxEkBCM

— NBA (@NBA) 7 Μαρτίου 2019