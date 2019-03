Βουρκωμένος ΛεΜπρόν: «Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει για μένα ο Τζόρνταν!» (vid)

Ιστορία έγραψε στο ματς με του Νάγκετς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν και ανέβηκε στην 4η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στο ΝΒΑ.

Ο Βασιλιάς μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στον Air, τονίζοντας πως πάντα ο «ΜJ» ήταν η έμπνευση του.

«Για ένα παιδί από το Άκρον του Οχάιο που χρειαζόταν έμπνευση, επιρροή, ο Τζόρνταν ήταν αυτός ο τύπος για μένα. Ήθελα να γίνω σαν τον MJ. Ήθελα να καρφώνω σαν αυτόν, να φοράω ίδια παπούτσια με αυτόν. Είναι τρελό τώρα που το σκέφτομαι», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Λέικερς, ο οποίος υποκλίθηκε στον τεράστιο «MJ».

Επιπλέον τόνισε πως όταν τον πρωτοείδε νόμιζε πως ήταν ο Ιησούς Χριστός, ενώ αποκάλυψε πως στα 15 του, δεν είχε λεφτά να αγοράσει τα παπούτσια «Air Jordan's».

Μάλιστα είπε το δικό του ευχαριστώ στον τεράστιο Τζόρνταν μέσω των παπουτσιών του.

“For a kid from Akron, Ohio that needed inspiration … MJ was that guy for me.”

LeBron James reflects on passing Michael Jordan on the NBA's all-time scoring list. #GameTime pic.twitter.com/o14NdactpI

— NBA TV (@NBATV) 7 Μαρτίου 2019