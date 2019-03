Οι πόντοι που σημάδεψαν την καριέρα του «Βασιλιά» (vid)

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον «Βασιλιά» να ξεπερνάει στον πίνακα των σκόρερ του NBA τον θρύλο Μάικλ Τζόρνταν που είχε 32.292. Ο ηγέτης των Λέικερς αποθεώθηκε την στιγμή που πέτυχε αυτό το τεράστιο επίτευγμα, ενώ ο ίδιος κάθισε στον πάγκο και έδειξε συγκινημένος. Το NBA με αφορμή αυτό το ρεκόρ που ήταν δεδομένο (χρειαζόταν μόλις 12 πόντους κόντρα στους Νάγκετς), του ετοίμασε ένα βίντεο με τους πιο σημαντικούς πόντους στην τεράστια καριέρα του, ξεκινώντας φυσικά από τους πρώτους φορώντας τη φανέλα των Καβαλίερς!

The @Lakers congratulate @KingJames on becoming 4th all-time in career points! #LakeShow pic.twitter.com/Zgky3FO17e

— NBA (@NBA) March 7, 2019