Δεν ήταν να πλησιάζει κάποιος παίκτης των Μπουλς τον Μάιλς Τέρνερ στο ματς με τους Πέισερς.

Ο σέντερ της Ιντιάνα κερνούσε φοβερά μπλοκ τους αντιπάλους του, οι οποίοι νόμιζαν πως θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του.

Ο Μάιλς κατάφερε να τελειώσει το ματς με 7 τάπες. Πραγματικά εντυπωσιακό.

each of @Original_Turner's career-high SEVEN BLOCKS from the @Pacers W! #Pacers pic.twitter.com/luJexrLFGa

— NBA (@NBA) 6 Μαρτίου 2019