Όταν ο Κάμπι ήθελε να ρίξει γροθιά στον Φέρι και χτύπησε τον προπονητή του! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν παιχνίδι στο «Madison Square Garden» όπου οι Νικς υποδέχονταν τους Σπερς στις 15 Ιανουαρίου 2015. Σε μια ανύποπτη ωστόσο φάση, ο Κάμπι πήγε δυναμικά στον Φέρι και εκείνος άπλωσε το χέρι του ενστικτωδώς με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει.

Αποτέλεσμα; Ο Μάρκους Κάμπι να βγει εκτός... εαυτού και να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν οι διαιτητές και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο πήγε να κάνει και ο προπονητής του, Τζεφ Βαν Γκάντι αλλά... ατύχησε να είναι κοντά στον Ντάνι Φέρι. Η γροθιά του Κάμπι όχι μόνο δεν... βρήκε τον παίκτη των Σπερς, αλλά ο σέντερ των Νικς κουτούλησε με τον προπονητή της ομάδας του ο οποίος σωριάστηκε στο παρκέ!

Για την... ιστορία, σε εκείνο το ματς οι Νικς είχαν νικήσει εύκολα τους Σπερς με 104-82 (Χιούστον 31, Ράις 20, Σπρίουελ 19-Ντάνιελς 14, Ντάνκαν 14, Νιουμπλ 14). Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει.

Marcus Camby tries to hit Danny Ferry with this knockout punch and accidentally headbutts Jeff Van Gundy. This was insane. pic.twitter.com/ztygbOjDA5

— Ballislife.com (@Ballislife) 6 Μαρτίου 2019