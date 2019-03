Ο Εμπίντ είναι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει τον... Αζάρ! (pic)

Ο Καμερουνέζος σέντερ των Φιλαντέλφια 76ers με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter πρότεινε τον... Εντέν Αζάρ στους Μαδριλένους, τον οποίο και θέλει να δει με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας!

«Πρέπει να υπογράψουμε παίκτες το καλοκαίρι. Δύσκολες στιγμές να είσαι οπαδός της Ρεάλ. Γεια σου Εντέν Αζάρ» έγραψε ο Εμπίντ «ταγκάροντας» τον Βέλγο μεσοεπιθετικό της Τσέλσι!

We need to go out and sign players this summer.... Tough times as a Madrid fan!!!! Hi @hazardeden10 lol #HalaMadrid

