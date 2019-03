Για πρώτη φορά στο -33 οι Ουόριορς ύστερα από 10 χρόνια! (pic)

Οι πρωταθλητές πρέπει να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Νοέμβριο του 2009 για να βρουν ανάλογη ήττα με 33 πόντους διαφορά. Το 128-95 των Μπόστον Σέλτικς «ξύπνησε» μνήμες από την αναμέτρηση με τους Λος Άντζελες Λέικερς!

Συγκεκριμένα ήταν 28 Νοεμβρίου 2009 και η αναμέτρηση στην Oracle Arena όπου οι Ουόριορς είχαν γνωρίσει την ήττα από τους «Λιμνανθρωπους» με 130-97! Μάλιστα υπάρχει κοινό... σημείο αφού στην πεντάδα του Γκόλντεν Στέιτ υπήρχε και πάλι ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε πετύχει 15 πόντους με 5/15 σουτ. Οι υπόλοιποι παίκτες που είχαν αγωνιστεί ήταν οι Μόντα Έλις, Βλαντιμίρ Ραντμάνοβιτς, Κόρι Μαγκέτ, Μίκι Μουρ, Άντονι Μόροου, Σι Τζέι Ουάτσον, Ρόνι Τουριάφ, Άντονι Ράντολφ, Κρις Χάντερ.

The Warriors lost by 33 points against the Celtics. That is their worst home loss since Nov. 28, 2009 (also by 33).

Warriors starting lineup that night? Stephen Curry, Monta Ellis, Corey Maggette, Vladimir Radmanovic and Mikki Moore.

