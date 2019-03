Μπολ: «Καταράστηκε» τους Λέικερς το 2013 και δεν ξαναμπήκαν playoffs! (pic)

Toν Οκτώβρη του 2013 o Λόνζο Μπολ ήταν 15 ετών και είχε κάνει tweet πως οι Λέικερς δεν πρόκειται να μπει στα playoffs.

Αυτό το tweet αποτελεί κάτι σαν... κατάρα για τους λιμνάνθρωπους, οι οποίοι από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχουν παίξει στην postseason.

Φέτος τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αφού οι 8οι Σπερς είναι στο 36-29, ενώ οι Λέικερς βρίσκονται στο 30-34.

The Lakers haven't made the playoffs since Lonzo tweeted this back when he was 15 years old pic.twitter.com/iC0akKG6ID

— Yahoo Sports (@YahooSports) 5 Μαρτίου 2019