Πως το έκανες αυτό ρε Γκαλινάρι!

Ο Ιταλός τρέλανε κόσμο στο ματς με τους Λέικερς, αφου έβγαλε μια απίστευτη πάσα στον Μπέβερλι, ενώ είχε χάσει την ισορροπία του και έπεφτε.

Απολαύστε την ασίστ του παίκτητ των Κλίπερς

Gallinari Flips the pass over his head to Beverley for three pic.twitter.com/1jn4AwrxLl

