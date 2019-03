Μόνο Μπακς και Νικς «σκουπίστηκαν» από τους Σανς! (pic)

Μπορεί να είναι η 2η χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ, ωστόσο έχει πάρει το... αέρα φέτος δύο ομάδων του ΝΒΑ.

Οι Σανς μετά την νίκη επί των Μπακς, έμειναν αήττητοι φέτος κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (είχαν επικρατήσει με 116-114 στο πρώτο ματς).

Το Φοίνιξ εκτός από το Μιλγουόκι, έχει... σκουπίσει και τους Νικς, φέτος, κάτι που σημαίνει πως έχει προκαλέσει ζημιές στην καλύτερη και χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ σύμφωνα με τη βαθμολογία.

Σίγουρα μια αλλοπρόσαλη ομάδα.

The Suns complete a season sweep over the Bucks with a come-from-behind 114-105 win.

The only teams that haven't beaten the Suns this season are the Bucks (best record in NBA) and the Knicks (worst record in NBA). pic.twitter.com/V9bvqANeKs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Μαρτίου 2019