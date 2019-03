ΛεΜπρον Τζέιμς: «Δεν μένω εκτός από παιχνίδι, αν δεν είμαι τραυματίας» (vid)

O «Βασιλιάς» είναι ξεκάθαρος στο αν πρόκειται να μείνει εκτός μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ. Οι Λέικερς φαίνεται πως χάνουν το τρένο των playoffs και σκέφτονται να μείνει εκτός και για να προστατεύσει το σώμα του, αλλά και για να βελτιώσουν τις πιθανότητες του στο ντραφτ. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, αφού ο ΛεΜπρον είναι ξεκάθαρος.

«Θα χρειαστεί να πείσω τον Ουόλτον γι' αυτό. Εκτός αν είμαι τραυματίας, δεν πρόκειται να μείνω εκτός από παιχνίδια. Η συζήτηση αυτή δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σύντομα. Για εμένα προσωπικά, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, συνεχίζει να είναι σημαντικό να είμαι επαγγελματίας και να είμαι όσο καλύτερος μπορώ κάθε βράδυ, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Πάντα κάποιος βλέπει».

LeBron James talks about taking things one game at a time and fighting through adversity. pic.twitter.com/42Y40pCpCA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 5 Μαρτίου 2019