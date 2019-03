Αντετοκούνμπο: «Εξαιρετική προσθήκη ο Γκασόλ, θα μας βοηθήσει για το επόμενο βήμα» (vid)

«Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας ύστερα από τις δύο σερί ήττες, να βρούμε την ενέργειά μας και να επιστρέψουμε δυνατά στο επόμενο ματς. Και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε πάντα. Να ξαναμπούμε πάλι στον ρυθμό μας κόντρα στην Ιντιάνα» δήλωσε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ και συνέχισε: «Βέβαια είναι σκληρό που έχουμε χάσει δύο ματς από το Φοίνιξ αλλά έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Αν και είχαμε το προβάδισμα, το χάσαμε και φυσικά άξιζαν να κερδίσουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Σίγουρα πρέπει να τα πάμε πολύ καλύτερα. Οι Σανς έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ, έπαιξαν καλύτερη άμυνα και πιο δυνατά από εμάς».

Όσο για τον Πάου Γκασόλ που έκανε το ντεμπούτο του με το Μιλγουόκι παίζοντας πέντε λεπτά; «Είναι εξαιρετικό που τον έχουμε μαζί μας. Θα δούμε πώς θα μπει στο rotation της ομάδας αλλά έκανε καλή δουλειά όσο έπαιξε. Στην τελική δεν ξέρει ακόμα τα plays μας Μπορεί να μην σκόραρε αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά στο να μεταφέρει τη μπάλα. Έχει εμπειρία και θα μας βοηθήσει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είναι μεγάλο κομμάτι για μας».

