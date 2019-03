Αρχικά ο Γερμανός σούπερ σταρ κάρφωσε... μετά κόπων και βασάνων κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κάτι που ο Ντόντσιτς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητο. Τι έκανε; Πήρε τη μπάλα και... μιμήθηκε τον συμπαίκτη του αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο! Μάλλον θέλησε να τονίσει το γεγονός ότι ο 41χρονος Ντιρκ δεν μπορεί να πηδήξει ούτε... εφημερίδα!

DIRK DUNK. And... maybe Luka's Dirk impersonation at the end? pic.twitter.com/dUQ6ZohDqQ

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 4 Μαρτίου 2019