Μύθος ο Κάρτερ: Ξεπέρασε τον Ρέτζι Μίλερ στον πίνακα των σκόρερ! (pics)

Ο «Big Vince» έφτασε στους 25.280 πόντους στην καριέρα του και κατάφερε να ξεπεράσει τον Ρέτζι Μίλερ ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 25.279 πόντους. Φυσικά τον άφησε στην 21η θέση της σχετικής λίστας μετά τους 21 πόντους που είχε στην αναμέτρηση με τους Μαϊάμι Χιτ.

Vince Carter moves into 20th place on the NBA's all-time scoring list! pic.twitter.com/qjDReSzRzd

...επόμενος στόχος του Κάρτερ, ο Καρμέλο Άντονι

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 20th on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/X8g9A1jKNv

— NBA (@NBA) 5 Μαρτίου 2019