Ρόντο: «Έγραψε» ιστορία με triple double με 5 διαφορετικές ομάδες! (vid)

Μπορεί οι Λέικερς να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Κλίπερς, ο ανεβασμένος Ρόντο πάντως είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έκανε ακόμα ένα triple double. Μέτρησε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που καταφέρνει να είναι... τριπλός με 5 διαφορετικές ομάδες, μαζί με τον Μαρκ Τζάκσον.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει παίξει με Σέλτικς, Μάβερικς, Κινγκς, Μπουλς, Πέλικανς και τώρα φοράει την φανέλα των Λέικερς.

24 PTS | 10 REB | 12 AST@RajonRondo becomes the second player in @NBAHistory to record a triple-double with 5 different teams, joining Mark Jackson. #LakeShow pic.twitter.com/NMQI2SnSbh

— NBA (@NBA) 5 Μαρτίου 2019