Ξεπέρασε Τζόρνταν ο Ουέιντ: Κορυφαίος μπλοκέρ shooting guard! (pic & vid)

Άλλο ένα... παράσημο στην σπουδαία καριέρα του Ντουέιν Ουέιντ.

Ο Flash έφτασε τα 1052 μπλοκ στο ματς με τους Χοκς και πλέον είναι ο καλύτερος μπλοκέρ shooting guard όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Άφησε δεύτερο τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο θρύλος των Χιτ απολαμβάνει την τελευταία του σεζόν στα παρκέ

No. 1 - @DwyaneWade No. 2 - Michael Jordan

One passes another

With this block @DwyaneWade claimed sole possession of 1st place on the @NBA's All-Time blocks list by a guard, passing Michael Jordan! pic.twitter.com/tU1NqCilPs

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 5 Μαρτίου 2019