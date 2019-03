Τα καλύτερα του «μάγου» Ντόντσιτς! (vid)

Μπορεί να βρίσκεται λίγους μήνες στο ΝΒΑ, όμως έχει προλάβει να μας δείξει την τεράστια ποιότητα του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταματά να... μαγεύει και η κορυφαία λίγκα του πλανήτη μάζεψε μερικές όμορφες φάσεις του rookie των Μάβερικς.

Απολαύστε τον φοβερό Σλοβένο