Επιστρέφει στους Ουόριορς ο Μπόγκουτ! (pic & vid)

Ο 34χρονος σέντερ με θητεία τους Μπακς (2005-12), τους Ουόριορς (2012-16), Μάβερικς (2016-17), Καβαλίερς (2017) και Λέικερς (2017-18) επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στην πατρίδα του υπογράφοντας στους Sydney Kings.

Πλέον είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τη φανέλα των Ουόριορς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2015.

Ο Μπόγκουτ μετράει 9.7 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 695 αγώνες στη regular season του ΝΒΑ και εκπρόσωποί του προχωρούν τη διαδικασία έκδοσης του letter of clearance ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Ουόριορς, σύμφωνα με τον Shams Charania.

The Golden State Warriors have emerged as the frontrunners for Andrew Bogut, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Bogut’s representatives are working this week through letter of clearance process from Australia’s Sydney Kings.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 4 Μαρτίου 2019