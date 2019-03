H τεράστια διαφορά του Ουέστμπρουκ με... όλη την ομάδα των Γκρίζλις! (pic)

Συγκεκριμένα έφτασε τα 15 εύστοχα σουτ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Και να 'ταν μόνο αυτό; Η διαφορά του με... ολόκληρη την ομάδα των Γκρίζλις ήταν τεράστια. Συγκεκριμένα το Μέμφις μέτρησε 6 πόντους στα τελευταία 6:30 λεπτά με 1/13 εντός παιδιάς ενώ ο Ουέστμπρουκ είχε... μόνος του 12 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα!

Trailing by 13 with 6:30 to play, Russ and the Thunder took over.



Westbrook doubled up the Grizzlies down the stretch, and he hit the game-winning jumper with 32 seconds to go.



His 15 go-ahead FG in the final minute over the past 3 seasons are the most in the NBA. pic.twitter.com/dOihg7pIRs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Μαρτίου 2019