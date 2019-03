Η απορία του εντυπωσιασμένου Κούζμα: «Γιατί δεν έπαιξε νωρίτερα ο Σαμπόνις στο ΝΒΑ;» (pic & vid)

Ο φοργουορντ των Λέικερς πιθανόν να μην γνώριζε για τους πάμπολλους τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν τον «Σάμπα» και πιο συγκεκριμένα στον αχίλλειο όπως επίσης και για το γεγονός ότι όταν πρωτοέγινε draft δεν είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και δεν μπορούσε να παίξει στο ΝΒΑ.

Μέσω twitter, αφού ανέβασε ένα βίντεο με μερικά highlights του Σαμπόνις, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξέρει κανείς γιατί ο Σαμπόνις άργησε τόσο πολύ να έρθει στο ΝΒΑ;»

Hoop heads.. does anyone know why sabonis came over to the league so late in his prime? https://t.co/qVJFGk9FLj

— kuz (@kylekuzma) 4 Μαρτίου 2019