Eντυπωσιακοί είναι για άλλη μια σεζόν οι Ουόριορς.

Οι πρωταθλητές έφτασαν τα 30 ματς φέτος που έχουν σημειώσει τουλάχιστον 120 πόντους.

Φυσικά βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας ανάμεσα στις ομάδες του ΝΒΑ.

Η επίθεση του Γκόλντεν Στέιτ δύσκολα αντιμετωπίζεται.

The Warriors scored 120+ points for the 30th time this season. That is the most in the NBA this season and matches their total from last season. pic.twitter.com/wBJ0lPH0bm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 Μαρτίου 2019