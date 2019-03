Ωραίος τύπος ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο σταρ των Τζαζ έδωσε χαρά σε μια φίλαθλο 102 ετών των Τζαζ, αφού της δώρισε τα παπούτσια του.

Σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή σε μια βραδιά που ο ίδιος έκανε ρεκόρ καριέρας!

Δείτε τον παρέα με την φιλαθλο

Look who made it to tonight’s game!#ThisIsWhyWePlay | @nbacares pic.twitter.com/9D3JyNNxP6

— Utah Jazz (@utahjazz) 3 Μαρτίου 2019