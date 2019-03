Γιάννης: «Eίχα κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, τώρα νιώθω καλά» (vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ματς με τους Τζαζ, αφού έφτασε τους 43 πόντους,με την ομάδα του τελικά να μην φτάνει στη νίκη.

O Greek Freak μίλησε για τις απουσίες των Μπλέντσο και Μπρόγκντον, ενώ στάθηκε και στις ενοχλήσεις που ένιωθε στο γόνατο στο προηγούμενο ματς

Για τις ενοχλήσεις που ένιωθε στο γόνατο στο προηγούμενο ματς: «Είμαι καλά. Στο προηγούμενο ματς είχα κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά τώρα νιώθω καλά. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αν ο προπονητής κρίνει πως πρέπει να παίξω λιγότερο, θα το κάνω. Αν κρίνει πως πρέπει να παίξω περισσότερο, επίσης θα το κάνω. Θέλω να κερδίζουμε και να βοηθάω τους Μπακς»

"Even though Bledsoe and Malcolm weren't playing, everybody stepped up, played hard and left everything on the court." pic.twitter.com/70BwG1jayU

