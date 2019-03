Όργια έκαναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντόνοβαν Μίτσελ στο ματς των Μπακς με τους Τζαζ.

Ο ηγέτης των Μπακς είχε 43 πόντους, ενώ ο παίκτης των Μορμόνων είχε 46.

Τα τελευταία 10 χρόνια, το μοναδικό δίδυμο που σκόραρε 43+ πόντους στο ίδιο ματς ήταν οι Κέβιν Ντουράντ και Ντάμιαν Λίλαρντ τον Φλεβάρη του 2018.

Donovan Mitchell scored 46 points and Giannis Antetokounmpo had 43 points in the @utahjazz-@bucks matchup. In the last 10 years, the only other regulation game (excluding OT games) in which opposing players each scored 43+ was Durant/Lillard in GSW/POR in Feb. 2018. @EliasSports pic.twitter.com/a6ildD7y0P

— NBA.com/Stats (@nbastats) 3 Μαρτίου 2019