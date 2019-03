Ο Giannis είχε σε 32' 43 πόντους με 2/3 τρίποντα, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, στην ήττα των Μπακς από τους Τζαζ.

Με μία λέξη ήταν... ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ!

Απολαύστε ελεύθερα...

The MVP filled up the stat sheet:

43 PTS | 14 REB | 8 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/uU9qQYanjW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2019